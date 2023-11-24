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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Sultanlar Ligi 11. haftası dev bir mücadele ile açılacak. Namağlup lider Vakıfbank, sahasında ezeli rakibi son şampiyon Fenerbahçe Opet'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın son durumunu bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:56
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        VakıfBank Fenerbahçe Opet karşılşaması için beklenen gün geldi çattı. Sultanlar Ligi'nde haftanın maçı olarak gösterilen zorlu mücadelede iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, VakıfBank Spor Sarayı'nın sahasında oynanacak karşılaşma hakkında detaylar...

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        VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN?

        Sultanlar Ligi 11. hafta açılış mücadelesi olan VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak.

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        VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

        VakıfBank Fenerbahçe Opet voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN

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        Söz konusu mücadele öncesi Vakıfbank 29 puanla lider durumda bulunurken, konuk ekip Fenerbahçe Opet ise 1 maç eksiği ve 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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