VakıfBank, yarı finalde yarın B Grubu'nu ikinci bitiren bir başka Brezilya ekibi Praia ile karşı karşıya gelecek.

Çin'in Shaoxing kentindeki turnuvada VakıfBank, rakibi karşısında birinci setin ilk teknik molasına 8-6 geride girdi. İkinci teknik molayı da Minas'ın 16-15 üstün bitirmesini engelleyemeyen VakıfBank, iyi savunma karşısında 23-20 geriye düştü. Toparlanmayı bilen VakıfBank, geriden gelerek seti 25-23 kazandı.

İkinci sete kötü başlayan VakıfBank, teknik molaları 8-6 ve 16-14 geride geçti. Oyundan kopmayan sarı-siyahlılar, 24-24'lük skorla beraberliği yakaladı. VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan son bölümde Zhu Ting ve Cansu Özbay'ın sayılarıyla seti 30-28 aldı ve maçta 2-0 öne geçti.

İki çekişmeli setin ardından rakibinin direncini kıran VakıfBank, üçüncü sette bloklarla sonuca gitti. Teknik molaları 8-5 ve 16-8 önde geçen sarı-siyahlı ekip, bu sette de rakibine 25-18 üstünlük sağladı. Minas'ı 3-0 yenen ve grubundaki üç karşılaşmayı da kazanan VakıfBank, lider olarak yarı finale yükseldi.

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