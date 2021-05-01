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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerVoleybolVakıfBank ikinci oldu
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VakıfBank Avrupa ikincisi oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final´de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-2 yenilerek 2'nci oldu.

VakıfBank ikinci oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Carraro Imoco'yu 3-2 mağlup oldu.

İtalya'nın Verona kentindeki AGSM Forum'da oynanan Süper Final'de VakıfBank, Carraro Imoco ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan İtalyan ekibi, turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarının ardından 5. kez kupaya uzanmak isteyen VakıfBank, hedefini gerçekleştirmedi.

Salon: AGSM Forum

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya),Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

CarraroImoco: Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Caravello, Adams)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Gizem Örge)

Setler: 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12

Süre: 146 dakika (31, 32, 31, 31, 21 )

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali´nde mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya´da oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali´nde mücadele eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İtalya'nın Verona kentinde oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali´nde İtalya'nın Carraro Imoco takımına yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Bizlere final heyecanı yaşatan temsilcimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyor, VakıfBank Kulübü´ne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılar diliyorum."

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