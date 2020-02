Sarı-siyahlı ekibin yeni transferi ABD'li smaçör, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Mücadele edecekleri tüm kulvarlarda şampiyonluk yaşamak istediğini anlatan Bartsch-Hackley, "VakıfBank, dünyanın en iyi kulüplerinden biri. İstanbul'a gelerek VakıfBank forması giyebilmek her oyuncunun hayalidir. Kısa bir Çin macerasının ardından VakıfBank ailesine katılmaktan dolayı çok memnunum. Bana teklifin geldiği an çok özeldi. Menajerime 'Emin misin? Bildiğimiz VakıfBank mı benimle ilgileniyor?' diye sordum. O da 'Evet.' dedi. VakıfBank'la ilgili her şeyi biliyorum. Oyuncularına hep destek oluyorlar. Kısa bir süredir burada olmama rağmen kendimi evimde gibi hissediyorum. Buraya bayıldım." ifadelerini kullandı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin en iyilerden biri olduğunu aktaran Bartsch-Hackley, "Giovanni herkes tarafından övülen biri. Harika bir çalışma ortamı yaratmayı biliyor. Bence bu çok değerli ve çoğu kulüpte VakıfBank'ın sahip olduğu çalışma ortamı yok. Giovanni ve tüm teknik ekibin liderliğinin bu başarılarda etkisi çok büyük ve önemli. Benim hedefim de Giovanni, teknik ekip ve takımdaki arkadaşlarımdan birçok şey öğrenmek ve etrafımdaki herkesi daha da iyiye taşımak olacak. Kazanılabilecek tüm başarıları kazanmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.