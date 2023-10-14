VakıfBank-Karayolları: 3-0 (MAÇ SONUCU)
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Frantti, Cansu Özbay, Karmen Aksoy, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Busa, Caratasu, Aylin Acar, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen, Thompson
Karayolları: Elif Boran, Ezgi Arslan, Selin Navruz, Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Berka Buse Özden, Strunjak, Collar, Eylül Durgun
Setler: 26-24, 25-19, 25-18
Süre: 81 dakika (27, 29, 25)