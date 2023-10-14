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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank-Karayolları: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        VakıfBank-Karayolları: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:52
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

        VakıfBank: Frantti, Cansu Özbay, Karmen Aksoy, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Busa, Caratasu, Aylin Acar, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen, Thompson

        Karayolları: Elif Boran, Ezgi Arslan, Selin Navruz, Alara Altundağ, Dilay Özdemir, Berka Buse Özden, Strunjak, Collar, Eylül Durgun

        Setler: 26-24, 25-19, 25-18

        Süre: 81 dakika (27, 29, 25)

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