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VakıfBank Kültür Yayınları Çocuk Edebiyatı Kitaplığının ilk iki eseri minik okurlarla buluştu

Susan Taghdis ile Ali Mafakheri'nin kaleme aldığı "Kardan Adam ve Güneş" ile 800 yıllık bir fabl olan ve Mesnevi'den uyarlanan "Papağan ve Tüccar" raflarda yerini aldı

VakıfBank Kültür Yayınları Çocuk Edebiyatı Kitaplığının ilk iki eseri minik okurlarla buluştu
AA

VakıfBank Kültür Yayınlarının (VBKY) yelpazesi, yeni kitaplarla genişlemeye devam ediyor.

Tarih, edebiyat, iktisat, felsefe, sanat, insan ve toplum bilimleri alanındaki eserleri kültür dünyasına kazandırmayı sürdüren yayınevinin Çocuk Edebiyatı Kitaplığı kategorisindeki ilk iki kitabı "Kardan Adam ve Güneş" ile 800 yıllık bir fabl olan "Papağan ve Tüccar" raflardaki yerini aldı.

Çocuk Edebiyatı Kitaplığında çocukların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için uzman pedagog ve psikolog onaylı eserler, miniklerin ilgisine sunuluyor.

Çocukların algılarına uygun olarak hazırlanan kitaplar, minikleri heyecan verici bir yolculuğa davet ediyor. Minik okurlara ebeveynleriyle birlikte nitelikli zaman geçirebilme imkanı tanıyan eserler, aynı zamanda renkli resimler, akıcı ve neşeli anlatımlarla çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Susan Taghdis ve Ali Mafakheri'nin kaleme aldığı "Kardan Adam ve Güneş", "su döngüsü çocuklara nasıl anlatılır?" sorusuna yanıt arayanlara yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor.

Türkçeye çevirisini Dr. Müge Akbulut'un yaptığı kitap, insan kaynaklı küresel iklim değişikliği etkilerinin en güçlü şekilde görülebileceği su döngüsünü anlatırken, çocukların sevdikleriyle birlikte kurduğu duygusal bağı kardan adam metaforu üzerinden yorumlayan modern bir fabl özelliğini taşıyor.

Türkçeye ilk kez VBKY tarafından kazandırılan 800 yıllık bir fabl "Papağan ve Tüccar" adlı eser ise Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Mesnevi'sinden uyarlandı. Hikaye, tüccar bir kadın ile pek çok kıymetli kuş arasında gözdesi olan papağanının ilişkisini konu alıyor.

Fabl olarak yazılmış bu hikaye, okuyucuların üzerinde düşünmeleri ve tartışmaları için zengin bir içerik sunarken, göz alıcı çizimler küçükleri kendi görsel hikayelerini oluşturmaya da teşvik ediyor. Hikayenin görsellerini ise ödüllü İranlı çizer ve yazar Marjan Vafaeian resmetti.

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