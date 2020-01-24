VakıfBank, Maribor'a set vermedi

Gruptaki üçüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, beşinci maçta İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'yle 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Sabine Witte (Almanya),Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Milena, Gizem (L),Melis, Meliha, Gözde, Maja, Pınar, Gözde
Maribor: Sobocan, Krajnc, Galic, Kosenina, Pintar, Stojiljkovic, Pahor (L),Dobaj, Bracko, Kramberger
Setler: 25-15, 25-11, 25-10
Süre: 57 dakika (18', 17', 21')
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