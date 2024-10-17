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        Haberler Bilgi Yaşam Vakıfbank personel alımı 2024: Vakıfbank personel alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir, hangi illerde alım olacak?

        Vakıfbank personel alımı ne zaman? Vakıfbank personel alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir, hangi illerde alım olacak?

        Kamu bankası olan Vakıfbank personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı aranmaksızın alınacak personel için yayınlanan ilanda yer alan kadroda Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı bulunuyor. Başvurular https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak. Başvuruların son günü 30 Ekim olarak belirlendi. Peki Vakıfbank personel alımı ne zaman? 2024 Vakıfbank personel alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir, hangi illerde alım olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:06
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        VakıfBank memu- personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. VakıfBank, Müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, BT kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur pozisyonları olmak üzere memur alımı yapacağını açıkladı. Peki Vakıfbank personel alımı ne zaman? İşte 2024 VakıfBank memur alımı hakkında merak edilenler...

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        VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Mimar/Mühendis ve Memur giriş sınavı başvuruları 15 Ekim 2024 Salı günü başlamış olup 30.10.2024 Çarşamba günü sona erecektir.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurulacaktır.

        Memur ünvanına başvuran ve ikameti İstanbul olan adaylar; "Müşteri İletişim Merkezi'nde de değerlendirilmek istiyorum." seçeneğini işaretlemeleri durumunda Müşteri İletişim Merkezi Müdürlüğü'nde Memur ünvanında değerlendirilebilecektir.

        Sınav başvuru formu doldurulurken adayların son 6 ay içinde çekilmiş, vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf, sınav günü adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır. Başvurusunu tamamlayan adaylar başvurularına ilişkin hiçbir konuda (kişisel bilgiler, sınav merkezi, fotoğraf vb.) değişiklik yapamayacaktır.

        Başvurular sadece İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (https://vakifbank.istanbul.edu.tr) üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adayların sınava başvurabilmesi için;

        1. T.C. vatandaşı olmak,

        2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

        3. İkamet şartına ilişkin olarak;

        Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

        Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo 2’de yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2’de yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

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        Mimar/Mühendis ünvanına başvuran adaylar Tablo-3’te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

        Memur ünvanına başvuran adaylar Tablo-4'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-4'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

        4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

        5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dahildir.)

        6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer ünvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu ünvandan farklı bir ünvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

        7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)

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        8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

        a-) Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için;

        Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

        b-) Uzman Yardımcısı ünvanı için;

        Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

        c-) Mimar/Mühendis ünvanı için;

        Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-3’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

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        d-) Memur ünvanı için;

        Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-4’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

        9. Sağlık durumuna ilişkin olarak;

        Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahateelverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

        Uzman Yardımcısı, Mimar/Mühendis ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

        10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

        Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.

        VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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