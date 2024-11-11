Vakıfbank, Porto'ya konuk oluyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Porto ekibiyle karşılaşacak.
CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yarın Portekiz ekibi Porto'ya konuk olacak.
Dragao Arena'daki müsabaka saat TSİ 23.30'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Voleybol Federasyonundan Jörg Kellenberger ile Macaristan Voleybol Federasyonundan Gyula Tillmann yönetecek.
VakıfBank, gruptaki ilk maçında Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.
Porto ise ilk müsabakasında İtalyan ekibi Numia Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu.