Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla 'Lider' bitiren ve son iki sezonun şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'ne fırtına gibi başladı. Ligde oynadığı 13 karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini 30 maça çıkardı.
2 Kasım 2019'dan bu yana ligde oynadığı 30 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, bu mücadelelerin 24'ünü 3-0'lık skorla aldı. 30 maçlık galibiyet serisinde toplamda 3.473 sayı üretti. 2020-2021 sezonunda VakıfBank dışında ligde namağlup takım bulunmuyor. 375 gündür yenilmeyen VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde 38 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
VakıfBank'ın 30 maçlık galibiyet serisi:
VakıfBank - Beylikdüzü: 3-0
Nilüfer Bld - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Karayolları: 3-0
Beşiktaş - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Galatasaray: 3-1
Eczacıbaşı - VakıfBank: 0-3
Aydın BŞB - VakıfBank: 1-3
VakıfBank - PTT: 3-0
THY - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Yeşilyurt: 3-0
VakıfBank - Fenerbahçe: 3-1
Beylikdüzü - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Nilüfer Bld: 3-1
Karayolları - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Beşiktaş: 3-0
Galatasaray - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Eczacıbaşı: 3-0
Karayolları - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Aydın BŞB: 3-0
THY - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Galatasaray: 3-0
Beylikdüzü - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Yeşilyurt: 3-0
Beşiktaş - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Kuzeyboru: 3-1
VakıfBank - Fenerbahçe: 3-0
Eczacıbaşı - VakıfBank: 2-3
VakıfBank - Nilüfer Bld: 3-0
PTT - VakıfBank: 0-3
VakıfBank - Çan Gençlik Kale: 3-0
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