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7 farklı muhabir bankanın katılımıyla 1 milyar 750 milyon dolarlık menkul kıymetleştirme işlemine imza atan VakıfBank'ın bu işlemine, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından BB+ (durağan) seviyesinde not verildi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu başarılı işlemle VakıfBank'ın ve ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesi bir kez daha teyit edilmiş oldu" dedi.

Seküritizasyon programı kapsamındaki işleme ilişkin açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Söz konusu işleme Amerika'dan İngiltere'ye, kıta Avrupası ülkelerinden Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyadan talep geldi. Toplam 7 muhabir bankanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz menkul kıymetleştirme işlemi, ülkemiz bankacılık sektöründe tek seferde gerçekleştiren en büyük işlem olma özelliğini taşıyor. Son dönemlerde özellikle Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinde hizmet verdiğimiz müşterilerimizin dış ticaret işlemlerine daha fazla aracılık etmiş olmamız, yurtdışından gelen nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programımızın kapasitesini artırmamızı sağladı. Artan kapasitemizi verimli bir şekilde kullanarak böyle başarılı bir işleme imza atmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, VakıfBank'a duydukları güven ve sundukları desteklen ötürü katılımcı bankalara teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.