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Vakıfbank'tan ekonomiye 523 milyarlık katkı

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre 2020 yılında toplam 699 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye toplam 523 milyar TL destek sağlayan VakıfBank, yılın aynı döneminde elde ettiği 6 milyar 439 milyon TL brüt karından 1 milyar 429 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 5 milyar 10 milyon TL net kar elde etti. 2020 yılında elde ettiği brüt karından ilave 220 milyon TL serbest karşılık ayıran banka, toplam serbest karşılıklarını ise 1 milyar 72 milyon TL’ye yükseltti.

Vakıfbank'tan ekonomiye 523 milyarlık katkı
HABERTURK.COM

VakıfBank, 2020 finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomide ve sosyal hayatta alışkanlıkların değiştiği pandemi döneminde de VakıfBank ailesi olarak müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Bankacılık faaliyetleri kapsamında hemen her alanda pazar paylarını artırdıklarını kaydeden Üstünsalih “2020 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 523 milyar TL’ye ulaştı. 699 milyar TL toplam aktif büyüklüğümüz ile Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olarak kararlılıkla, ülkemizin, milli ekonomimizin ve müşterilerimizin daima yanında olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

NAKDİ KREDİLERDE PAZAR PAYI YÜZDE 12 OLDU

VakıfBank’ın toplam nakdi kredilerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 53,6 artışla 422 milyar TL’yi aştığına vurgu yapan Üstünsalih, toplam aktiflerinin ise yüzde 66,6 artışla 699 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti. Söz konusu büyüme oranlarının sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu söyleyen Üstünsalih, “Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 yılsonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9’dan yüzde 11 seviyesinin üzerine çıkmıştır. 2020 yılında Bankamız sermayesinin devletimiz tarafından güçlendirilmesi bu sağlıklı büyümede en önemli itici kuvvetlerden biri olmuştur.” dedi.

Fonlama tarafında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabana yaygın mevduat hedefimiz doğrultusunda, bu yıl da sektöre hızlı ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettik. Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 64,6 artarak 414 milyar TL’yi aştı. Mevduat tarafındaki büyümemiz de yine sektör ortalamalarının oldukça üzerindedir. Böylece toplam mevduatlardaki pazar payımız 2019 yılsonuna kıyasla yüzde 9,8’den yüzde 12 seviyesine yükselmiştir.”

İLK SÜRDÜRÜLEBİLİR EUROBOND İHRACI YAPILDI

VakıfBank olarak, mevduat dışı fonlama tarafında bir ilke daha imza attıklarına dikkat çeken Üstünsalih, 750 milyon dolar tutarında mevduat bankalarınca ihraç edilen ‘ilk Sürdürülebilir Eurobond’ işlemini başarıyla tamamladıklarını ifade etti. “Hemen ardından Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Türk bankacılık sektörünün en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Projesi’ olma özelliğini taşıyan 200 milyon Euro tutarında bir anlaşma imzaladık” diyen Üstünsalih, “Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü bankası olarak, bu başarılı işlemlere ilaveten gerçekleştirdiğimiz diğer yurtdışı fonlamalarla birlikte 2020 yılında uluslararası piyasalardan toplam 5,1 milyar dolar tutarında yeni kaynak temin ettik. Önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir finansmana erişim için çalışmalarımıza devam ederek yurtdışından kaynak temin etmeye devam edeceğiz” dedi.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Aralık 2020 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri ile şu şekilde:

Vergi Öncesi Kâr

6.439 milyon TL

Net Kâr

5.010 milyon TL

Toplam Aktifler

698.897 milyon TL

Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler

523.279 milyon TL

Nakdi Krediler

422.043 milyon TL

Gayri Nakdi Krediler

101.236 milyon TL

Toplam Mevduat

414.044 milyon TL

Özkaynaklar

46.485 milyon TL

Alınan Krediler

46.987 milyon TL

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

45.513 milyon TL

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