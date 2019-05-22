Vakıfbank'tan kuyumculara kredi desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vakıfbank'tan kuyumculara kredi desteği

HABERTURK.COM

İstanbul Kuyumcular Odası ile işbirliği protokolü imzalayan VakıfBank, üye firmaların sıklıkla tercih ettiği spot ve BCH Altın Kredisi başta olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli kredileri uygun maliyetlerle sağlayacak.

Emin Özcan

VakıfBank, Türkiye’nin dört yanında sanayi odaları, ihracatçı ve esnaf birlikleri gibi STK’larla gerçekleştirdiği işbirliklerine İstanbul Kuyumcular Odası ile imzaladığı protokol ile devam etti. İşbirliği kapsamında VakıfBank, oda üyelerine uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayri nakdi kredileri sağlayacak.

Altın Kredisi sektörü canlandıracak

Protokol imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Nakdi ve gayri nakdi kredi ürünlerimizle İstanbul Kuyumcular Odası üyelerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Altın Kredisi ürünümüzle sektörün önemli bir ihtiyacına çözüm sunuyoruz. Üyeler, bu krediyle fiziki altın türünde borçlanabilirken nakit ihtiyacı olanlar da 65. Kuruluş Yıldönümü Kampanyamızdan yararlanabilecek” dedi.

Protokol imalatı ve ihracatı artıracak

EximBank İhracatçı Kredisi, oda üyelerini altın ihracatına teşvik edecektir diyen Özcan, “Ayrıca protokol, üyelere uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayri nakdi kredilerini kapsıyor. Dünya Bankası ile işbirliği kapsamındaki çevreci enerji projelerinin de finansmanını sağlıyoruz. Kısacası protokol oldukça kapsamlı alternatifler sunuyor. Bu işbirliğinin ülke ekonomimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Finans piyasasının önde gelen oyunculardan biri olan VakıfBank’la işbirliği protokolünü imzalamaktan memnun olduklarını belirten, Türk kuyumculuk sektörünün en önemli temsil kurumu olan İstanbul Kuyumcular Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık ise şu ifadeleri kullandı

  • Türk kuyumculuk sektörü, ülkemizin üretim ve ihracatta dünya liderliğine oynayan nadir mesleklerden biridir. Geçtiğimiz yıl, doğrudan ihracatını yüzde 35 oranında artırarak 4,5 milyar dolara ulaştırdı. Ülke olarak yüksek kaliteli ürün gamımız ve sektörel potansiyellerimizle dünyanın altın ve mücevher ticaretinin merkezi olma yolunda ilerlediğimiz bir süreçte VakıfBank’la imzalanan işbirliği protokolünün önemi yadsınamaz. Üyelerimiz ve meslektaşlarımız, VakıfBank’ın uygun faiz ve esnek vade imkânı sunan altın kredileri, işletme, imalat ve ihracatçı kredileriyle yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesine katkı sunacağına inanıyorum. Sektöre yoğun ilgileri ve hassasiyetleri için öncelikle sektörümüz adına VakıfBank Yönetimi’ne teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliğin 2023’te hedeflenen güçlü Türkiye’nin inşasına katkı sunmasını diliyorum

Altın kredisi, fiziki altın olarak alınabilecek

Protokol ile üyeler spot ve BCH Altın Kredisi’ni 12 ay vade, özel olarak belirlenen faiz ve komisyon oranları ile alabilecek. Altın Kredisi, oda üyelerine fiziki altın teslimi veya TL karşılığı ile ödenebilecek. Krediler minimum 1 kg ve katları şeklinde kullandırılabilecek. Fiziki altın teslimlerinde İstanbul Altın Borsası tarafından talep edilen ücretler, sigorta, nakliye vb. giderler için Oda üyesinden fiziki altın teslimi ve sigorta altın masrafı tahsil edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkler yatırım kararında bilgisayara güveniyor
PARAParamı robot yönetsin!
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi
PARATCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira ...
OECD: Türk ekonomisi bu yıl yüzde 2.6 küçülecek
PARAOECD büyüme tahminini düşürdü
Ziraat Bankası'ndan çiftçiye kredi dopingi
PARAZiraat Bankası'ndan çiftçiye kredi dopingi
Son dakika haberi: TCMB'den swap ve repo hamlesi! Swap nedir?
PARATCMB'den swap ve repo hamlesi
Tüketici güven endeksi mayısta 55,3 oldu
PARATüketici güven endeksi mayısta azaldı
Hazine alacakları 19 milyar lira
PARAHazine alacakları 19 milyar lira
Tasarruf dövizle kredi TL’yle, nasıl sürdürülecek bu iş?
PARATasarruf dövizle kredi TL’yle
Evde bakım maaşı yatan iller 21 Mayıs 2019! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
PARAEvde bakım maaşı yatan iller 21 Mayıs
Fed 2020 yılının FOMC toplantı tarihlerini açıkladı
PARAFed 2020 yılında 8 kez toplanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X