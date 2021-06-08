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Vakıfbank'tan VBanko Çek Dijital

VakıfBank'ın yeni hizmeti VBanko Çek Dijital’de çeki alan, garanti tutarını ve geçerlilik tarihini VakıfBank Mobil uygulamasında QR kodu okutarak anında sorgulayabilecek

Vakıfbank'tan VBanko Çek Dijital
HABERTURK.COM

Pandemi sürecinde işletme sahiplerinin tüm bankacılık işlemlerini uzaktan yönetmelerini kolaylaştırmayı hedefleyen VakıfBank, güçlendirdiği ticari mobil uygulamalarının alt yapısına bir yenisini daha ekledi. Teminat mektubunun güvenini çekin dolaşım kolaylığıyla birleştiren ‘VBanko Çek Dijital’ ile güvenli ticaretin daha da hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi sağlanacak

VakıfBank, VBanko Çek Dijital ile çeki alan ve keşide eden için dijital kullanım kolaylığı sağlıyor. Çeki alan kişi, VakıfBank müşterisi olmasa dahi, çekin üzerindeki karekodu VakıfBank Mobil uygulamasında okutarak garanti tutarını ve geçerlilik tarihini anında sorgulayabiliyor. Çeki keşide eden VakıfBank müşterileri de VakıfBank Mobil üzerinden limitleri dahilinde diledikleri garanti tutarını anında belirleme ayrıcalığına sahip olabiliyor.

VBanko Çek Dijital ile işletmelerin nakit akışlarının düzenlenmesine katkıda bulunarak ticari yaşamın devamlılığını desteklediklerini belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, “KOBİ, Ticari ve Kurumsal segmentteki müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimizle reel ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler üretiyoruz. VakıfBank olarak çek karşılığını güvence altına alan VBanko Çek Dijital ile ticarette güven ortamını destekliyoruz. Çekteki garanti tutarı ve geçerlilik tarihini VakıfBank müşterisi olsun olmasın herkesin kolayca mobilden sorgulayabilmesi, çek keşidecilerinin çeklerini mobilden esneklikle yönetebilmesi, ticari hayatı hızlandırarak ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulunuyor. Ticareti kolaylaştıran ürün ve hizmetlerimizle işletmelerimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

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