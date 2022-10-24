VakıfBank Kadın Voleybol Takımı düzenlenen törenle yeni sezon açılışını gerçekleştirdi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen yeni sezon açılış törenine kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sporcular ve teknik kadro katıldı.

Açılış konuşmasını yapan başkan Üstünsalih, sezonu yeni zaferlerle dolduracakları bir sayfa olarak açtıklarını belirterek, "Bu salonda en son bir araya geldiğimizde Türkiye ve Avrupa şampiyonu olarak karşınızdaydık. Yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atıyoruz. Yaz dönemine kadar VakıfBank'ı zirveye taşımak için mücadele edeceğiz. Sporda dün yoktur. Bunu en iyi bilen biziz. Geçen sezonki başarılar altın harflerle tarihimize yazıldı. Başarıya nasıl ulaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Her zamankinden daha heyecanlı ve daha istekliyiz." dedi.

Yeni başarılar için mücadele edeceklerini vurgulayan Üstünsalih, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu özel senede Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılı, güçlü ve örnek kadınlarının dünya sahnesinde kazanacağı zaferleri görmek en büyük isteğimiz. Bayrağımızı dünyanın zirvesine taşımak en büyük motivasyon kaynağımız. VakıfBank olarak Türk kadınını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil etmek ve genç kızların gururu olmak için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kulüp menajeri Neslihan Demir ise yeni başarılar için heyecanlı olduklarını belirterek, "Geçen sene sözümüzü tuttuk ve 5'te 5 yaptık. Altyapılarda da 5 kupayı aldık. Bizim için gurur verici bir seneydi. Bu sene de aynı şekilde devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Giovanni Guidetti ise yeni bir takım kurulduğunu aktararak, "Dün ekibimizle tanıştık. Çok heyecanlıyız. Yeni yüzler görüyoruz. Enerji ve atmosfer mükemmeldi. Her yeni ekipte olduğu gibi birbirimizi öğrenmemiz için zamana ihtiyaç olacak ama bu ekip bütün potansiyele sahip ve hedeflere ulaşmamıza katkı sağlayacak bir ekip." şeklinde konuştu.