Vak\u0131fBank \u0131n Y\u00f6netim Kurulu toplant\u0131s\u0131nda Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fck Organizasyonel Yap\u0131s\u0131na ili\u015fkin kararlar al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Vak\u0131fBank taraf\u0131ndan Kamuyu Ayd\u0131nlatma Platformu nda (KAP) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kredi Politikalar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Hukuk ve Tasfiye Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve Kredi izleme Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131n tek \u00e7at\u0131 alt\u0131nda Kredi Politikalar\u0131, \u0130zleme ve Yasal Takip Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ismi ile birle\u015ftirilmesine ve Bilgi Teknolojileri Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile Operasyonel Hizmetlerden Sorumlu Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Hizmetler Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ismi ile birle\u015ftirilmesine karar verildi\u011fi bildirildi. Bankan\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, Mevcut Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131zdan Yakup \u015eim\u015fek in g\u00f6revinden ayr\u0131larak, bankam\u0131z ba\u011fl\u0131 ortakl\u0131klar\u0131ndan Vak\u0131f Faktoring A\u015e ye Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak atanmas\u0131na, Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131m\u0131z \u0130lker Ye\u015fil in g\u00f6revinden ayr\u0131larak, bankam\u0131z ba\u011fl\u0131 ortakl\u0131klardan Taksim Otelcilik A\u015e ye Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak atanmas\u0131na, Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Ersin \u00d6zo\u011fuz un g\u00f6revinden ayr\u0131larak, bankam\u0131z ba\u011fl\u0131 ortakl\u0131klardan G\u00fcne\u015f Sigorta A\u015e ye Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak atanmas\u0131na, Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131m\u0131z \u015eeyh Mehmet Boz un emekliye ayr\u0131larak, bankam\u0131z ba\u011fl\u0131 ortakl\u0131klardan Vak\u0131f Gayrimenkul De\u011ferleme A\u015e Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak atanmas\u0131na, Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Hasan Ecesoy un g\u00f6revinden ayr\u0131larak, bankam\u0131z ba\u011fl\u0131 ortakl\u0131klardan Vak\u0131f Yat\u0131r\u0131m Menkul De\u011ferler A\u015e ye Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak atanmas\u0131na, Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Mehmet Emin Karaa\u011fa\u00e7 \u0131n farkl\u0131 bir kurumdan emekli olmak suretiyle bankam\u0131zda g\u00f6rev yapmas\u0131 dikkate al\u0131narak yasal haklar\u0131 \u00f6denmek suretiyle i\u015f akdinin feshedilerek bankam\u0131zla ili\u015fi\u011finin kesilmesine karar verilmi\u015ftir ifadesi yer ald\u0131.\u00a0 A\u00e7\u0131klamada, di\u011fer taraftan bankan\u0131n Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fck emrinde bulunan M\u00fcd\u00fcr Alaattin \u015eim\u015fek in Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine atanmas\u0131n\u0131n, bankan\u0131n Ankara Kurumsal Merkezi \u015eubesi Ba\u015fkan\u0131 Haz\u0131m Akyol un Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine atanmas\u0131n\u0131n, bankan\u0131n Genel Muhasebe ve Mali \u0130\u015fler Ba\u015fkan\u0131 Ferkan Merdan \u0131n Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine atanmas\u0131n\u0131n, bankan\u0131n Hazine Y\u00f6netimi Ba\u015fkan\u0131 Muhammed Onay \u00d6zkan \u0131n Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine atanmas\u0131n\u0131n ve atamas\u0131 yap\u0131lan Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurulu nun onay\u0131n\u0131 m\u00fcteakip yeni g\u00f6revlerine ba\u015flamalar\u0131n\u0131n kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.