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        Haberler İş-Yaşam VakıfBank yurt dışından 500 milyon dolar yeni kaynak temin etti - İş-Yaşam Haberleri

        VakıfBank yurt dışından 500 milyon dolar yeni kaynak temin etti

        VakıfBank, uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar, 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemine imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:43
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        500 milyon dolar yeni kaynak temin etti
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        Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Türkiye’ye yönelik hızla iyileşen yatırımcı algısına dikkati çekti.

        Türkiye'ye ve Türk bankacılık sektörüne yönelik pozitif algının güçlenmesinde hem para politikası hem de maliye politikası alanlarında atılan adımların büyük rol oynadığını gördüklerini belirten Üstünsalih,"Uluslararası fonlama alanındaki en aktif Türk bankası olarak bu pozitif gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 2023 yılı başında DPR seküritizasyon programı altında 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli toplam 2 milyar dolar tutarında seküritizasyon işlemini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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        Üstünsalih, yapılan bu işlemin Türk bankaları arasında tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi olma özelliği taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bu alandaki öncü konumumuz sayesinde, şimdi de yine 500 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemine imza atarak ülkemize taze kaynak girişi sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Söz konusu işlem büyüklüğü ve vadesi açısından değerlendirildiğinde, bir eurobond işlemi eşdeğerinde olması ve alternatif işlemlere kıyasla çok daha uygun maliyetli olması açısından dikkat çekmektedir. Böylece optimum maliyetli yeni fonlama alternatiflerini değerlendirerek kaynak yapımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz."

        Başarıyla tamamlanan işlemin VakıfBank’a ve Türkiye’ye yönelik artan güvenin bir göstergesi olduğunun da altını çizen Üstünsalih, "Global piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yön arayışında olan dolaşımdaki likidite ve uluslararası yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında ayrıştığını ve ciddi bir potansiyeli olduğunu görmekteyiz. Biz de hem Türkiye’nin en büyük 2. bankası hem de uluslararası sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankası olarak bu alandaki fırsatları yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle söz konusu işlem özelinde, işleme taraf olan yatırımcımıza, VakıfBank’a ve ülkemize duyduğu güven nedeniyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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