Valbuena'dan Tudor'a eleştiri

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen şimdilerde ise Yunanistan ekini Olimpiakos'da futbol hayatını sürdüren Mathieu Valbuena'dan Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'a eleştiri geldi.

Fransız futbolcu, So Foot'a verdiği röportajda Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle ilgili ''Oyuncuların Frankfurt maçının sonucundan haberdar edilmemesi profesyonel bir suiistimaldir. Mesela yılın maçına çıkmışsınız ama Dimitri Payet yok. Bunlar inanılmaz kararlar.'' yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'dan yediği son dakika golünün ardından Avrupa defterini kapatan Marsilya'da saha içindeki futbolcuların beraberlik halinde Avrupa Ligi bileti alınacağından habersiz oldukları ortaya çıkmıştı.