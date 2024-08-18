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        Haberler Spor Futbol İspanya Valencia: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Valencia: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        La Liga'nın ilk haftasında Barcelona, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Valencia maçını 2-1'lik skorla kazandı. Robert Lewandowski'nin golleriyle galip gelen Barcelona, sezona üç puanla başladı. Valencia ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 01:51 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:51
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        İspanya La Liga'nın ilk haftasında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mestella'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45+6 ve 49. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Valencia'nın tek golü 44. dakikada Hugo Duro'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Barcelona, lige 3 puanla başladı. Valencia ise ligin ilk maçında puanla tanışamadı.

        Ligin bir sonraki maçında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Valencia, Celta Vigo deplasmanına gidecek.

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