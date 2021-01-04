Valencia 3 maç sonra sahada

Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç aranın ardından sahada yer aldı. Son olarak Süper Lig’de 11. Haftada Denizlispor müsabakasında yer alan Valencia, yaşadığı sakatlıklardan dolayı ligde Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir maçlarında yer alamamıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de forma giydiği 9 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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