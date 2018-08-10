Valencia - Bayer Leverkusen maçı istatistikleri

Hazırlık Kulüpler heyecanı devam ediyor. Valencia, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bayer Leverkusen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:30. Valencia 9 puana sahip olarak 415. sırada yer alırken Bayer Leverkusen 17 puanda ve 68. sırada. Ev sahibi Valencia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bayer Leverkusen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 479 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valencia kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bayer Leverkusen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Valencia önceki hafta Chelsea mücadelesinde 3-0 yenildi.

Bayer Leverkusen ise Genk maçında 1-1 berabere kaldı.

Bayer Leverkusen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bayer Leverkusen, 5 gol atarken 1 gol yedi.

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