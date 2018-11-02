Valencia - Girona maç önü

Valencia ve Girona, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. Maç öncesi Valencia 11 puanla 14. sırada, Girona 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Valencia, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Girona son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 125 kodlu maçı oynayanlar; Valencia galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.30, Girona galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Valencia önceki hafta Sevilla mücadelesinde 0-2 kazandı.

Girona ise Deportivo La Coruna maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 beraberlik, alan Valencia, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Girona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Girona, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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