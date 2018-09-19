ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... VALENCİA - JUVENTUS MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Ronaldo transferiyle gücüne güç katan Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia ile karşı karşıya geliyor. Maçın favorisi olan İtalyanlar Valencia'yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi maratonuna iyi başlamanın peşinde. Valencia ise taraftarının da desteğiyle sürpriz peşinde.

VALENCİA - JUVENTUS

STAT: Mestalla Stadyumu

HAKEMLER: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

VALENCİA: Neto, Piccini, Gabriel, Gayà, Diakhaby, Soler, Wass, Parejo, Guedes, Gameiro, Rodrigo

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo

OPTA VERİLERİ:

Valencia, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı sekizinci farklı İspanyol takımı olacak. Aynı zamanda iki takım ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde aldığı son altı mağlubiyetin beşi İspanyol takımları karşısındaydı; Real Madrid (2M), Sevilla (1M) ve Barcelona'ya (2M) yenildiler.

Valencia 2015/16'dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor; en son 2012/13'te gruptan çıkmayı başardılar.

Valencia, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynamayı başardı ancak 2000'de Real Madrid'e ve 2001'de Bayern Münih'e finalde kaybettiler.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde (kaleciler hariç) en fazla maça çıkan isim (153 maç); en fazla maça çıkan kaleci ise Iker Casillas (167).

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