Öte yandan Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Valencia için, "Enner Valencia, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Valencia'da bizim oyun tarzımıza uygun değerler buluyoruz. Dünya futbolunda yükselişte olan bir isim. Hala çalışıyoruz. İmzalanmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.