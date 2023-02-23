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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valencia'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

Internacional'in, Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia ile anlaştığı öne sürülmüştü. Yıldız oyuncunun menajerinden transfer iddilarına ilişkin açıklama geldi

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  • Valencia'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

    Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia için transfer iddiaları sürüyor.
  • Valencia'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

    Valencia'nın son olarak Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı öne sürülmüştü. Gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi.
  • Valencia'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

    Golcü futbolcunun menajeri Chalo Vargas, Valencia'nın Internacional ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
  • Valencia'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

    Vargas, "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

     
  • Valencia'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

    Fabrizio Romano, Brezilya temsilcisi Internacional'in Valencia ile anlaşma sağladığını ve Ekvadorlu golcünün 2025'e kadar sözleşme imzalayacağını öne sürmüştü.

     
  • Valencia'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

    Öte yandan Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Valencia için, "Enner Valencia, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Valencia'da bizim oyun tarzımıza uygun değerler buluyoruz. Dünya futbolunda yükselişte olan bir isim. Hala çalışıyoruz. İmzalanmış bir şey yok" ifadelerini kullandı.
  • Valencia'nın menajerinden transfer iddialarına yanıt!

    Fenerbahçe'de bu sezon 30 maça çıkan Valencia, 23 kez fileleri havalandırdı.

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