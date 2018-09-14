Valencia - Real Betis düellosu

Valencia ve Real Betis, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Valencia 2 puanla 17. sırada, Real Betis 4 puanla 13. sırada bulunuyor. Valencia son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Real Betis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 121 kodlu maçı oynayanlar; Valencia galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Real Betis galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Valencia son haftadaki Sevilla müsabasında 0-2 kazandı.

Real Betis ise Deportivo Alaves karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Valencia, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Real Betis, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Real Betis, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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