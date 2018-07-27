Valenciennes - Auxerre sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 2 maçında Valenciennes ile Auxerre, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Valenciennes son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Auxerre son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 222 kodlu maçı oynayanlar; Valenciennes galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Auxerre galibiyet oranı 2.40. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Valenciennes son haftadaki Bourg-Peronnas müsabasında 1-3 kazandı.

Auxerre ise Clermont karşılaşmasında 1-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ