Valenciennes - Nancy karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 maçında Valenciennes ile Nancy, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 11 puanlı Valenciennes 16. sırada bulunuyor, Nancy 4 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Valenciennes, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nancy, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 177. İddaa'da Valenciennes kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Nancy kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Valenciennes son haftadaki Gazelec Ajaccio müsabasında 3-4 kazandı.

Nancy, Orleans karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Valenciennes, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Nancy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Nancy, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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