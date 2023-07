Valentin Rosier: Aboubakar babam gibi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinden sürdüren Beşiktaş’ta Fransız savunmacı Valentin Rosier İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Geçirdikleri kamp dönemini değerlendiren Fransız futbolcu, “Burada koşullar gayet iyi, iyi koşullarda çalışıyoruz. 1-2 gün hava sıcaklığı epey yüksek olmuştu. Ondan sonra fırtınaya dönen bir hava oldu. Genel olarak hava koşulları iyi. Bazı testler yaptık. Antrenmanların temposu zaten yüksek. Saha koşulları çok iyi sahanın yapısı sahanın bakımı üst düzey genel olarak çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

"Geçen sezon takım halinde hatalar yaptık"

Geçen sezon hakkında da konuşan Rosier, takım halinde bazı şeyleri eksik yaptıklarını dile getirerek, “Şampiyon olduğumuz sezondan sonra geçen 2 sezonda bazı dalgalanmalar yaşadık. Hem bir önceki sezon hem geçen sezon. Geride bıraktığımız sezona Valerien Ismael ile başladık. Sonrasında teknik direktör değişikliği oldu. Beşitaş’ın hedefleri ile kıyaslarsanız Beşiktaş camiasını tatmin eden sezon olmadı farkındayız ama bundan böyle skandal dramatik sonuçlar çıkarmaya da gerek yok. Sorumluluğumuzun farkındayız. Buradaki oyuncular üst düzey kaliteli oyuncular. Kesinlikle bu sezon daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Burada bireyleri suçlamanın herhangi bir faydası yok. Ne yapıyorsak takım olarak yapıyoruz. Birkaç sezon önce nasıl takım halinde çok iyi işler yaptıysak geçen sezon da takım halinde bazı şeyleri eksik yaptık. Takım halinde bazı hatalar yaptık. Şimdi de burada yeni sezona çok iyi giriş yapmak için bu hataları düzeltmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Stadı her maç dolu görmek istiyoruz”

Yeni sezonda taraftara destek çağrısında bulunan başarılı futbolcu, “Onların desteğine her zamanki gibi çok ihtiyacımız var. Burada 3. senemi geride bıraktım. Onların bu takım için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. taraftarın bizden ne kadar büyük beklentilere sahip olduğunu da biliyorum. Onların desteği bizim için her zaman çok önemli. taraftarımızın bu sene bize inanmasına çok ihtiyacımız var. Onları bu sezon her maçta tribünlerde görmek ve stadımızı her maç dolu görmek istiyoruz. Bize inanıp destek verirlerse biz sahada biraz daha güçlüyüz ve biraz daha inanıyoruz yapabileceğimiz şeylere. Onların desteğine kayıtsız şartsız ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Aboubakar’a olan sevgim kelimelerle tarif edilecek bir şey değil”

Valentin Rosier, takım arkadaşı Vincent Aboubakar ile ilgili konuşarak, “Aboubakar’ın çok güçlü bir mantalitesi var. Her şeyden önce çok çalışkan bir insan. Takım içindeki bütün oyunculara çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Bence en önemli özelliklerinden biri şu; bugüne kadar kariyerinde birçok zorluk yaşamış ama bu öyle bir karakter ki durum ne kadar zor olursa olsun pozitif kalmayı başarabiliyor. Bu da etrafındaki insanlara çok büyük etkide bulunuyor. Takım için zaten çok önemli. Onu söylememe gerek yok. Benim de onunla çok yakın duygusal bir bağım var. Bunu artık nasıl tarif edersiniz abim gibi, babam gibi. O kadar önemli görüyorum. Bu kelimelerle tarif edilecek bir şey değil. Tamamen duygusal bağdan bahsediyoruz. Ona gerçekten çok büyük hayranlığım var. Onu gerçekten tüm kalbimle seviyorum” diye konuştu.

“Onur Bulut ile forma rekabeti bizi geliştiren bir rekabet”

Onur Bulut’un takıma katılmasıyla mevkiisindeki forma rekabetine de değinen 26 yaşındaki oyuncu, “Futbolun gerçeklerinden biri de sizin pozisyonunda bulunan oyuncularla rekabet etmeniz. Burada da her zaman bir kural var ve en iyi olan oynar. En iyi kimse kimin performansı daha iyiyse o oynar. Bu rekabet sağlıklı bir rekabet çünkü birbirimizle rekabet ederek fayda sağlamaya çalışıyoruz ve bu da güçlendiren bir rekabete dönüşüyor” ifadelerine yer verdi.

“Neler yapabileceğimi Şenol hocaya gösterdim”

Teknik direktör Şenol Güneş’in takımın başına gelmesiyle kendisinin neler yapabileceğini hocaya gösterdiğinin altını çizen Rosier, şu ifadelere yer verdi:

“Şenol Hoca geldikten sonra ilk dönemde yedek kaldığım dönemler oldu. Bunu hocayla da paylaştım. Üzüldüğüm dönemler oldu benim için kolay değildi. Sonrasında hocayla sağlıklı bir iletişim yakalamaya başladık. Benim burada gurur duyduğum taraf şu; hocaya yapabileceklerimi gösterme fırsatını elde ettim. Belli ki bu hocada da karşılık buldu sonra zaten daha sağlıklı iletişim kurmaya başladık. Aslında Ismael döneminde de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bir dalgalanma oldu ama onun sonrasında işlerin bu noktaya gelmiş olması bana gurur veriyor."

"Umarım Ghezzal ile üst düzey birlikteliği yeniden yakalarız"

Ön bölgesinde oynayan Rachid Ghezzal ile iyi bir uyum içerisinde oynadıklarını belirten Rosier, “Şampiyonluk sezonunda o kadroda herkes kariyerinin en iyi sezonlarından birini oynamıştı. Aboubakar ve Larin ordaydı. Rachid ile ben de çok iyi uyum yakalamıştık. Geçen sezon Rachid sakatlık problemi nedeniyle uzun süre oynayamadı onun yerine Redmond görev aldı. İkisi farklı oyuncular Ghezzal bir pasör 10 numara, Redmond’ın top sürme özelliği onu ön plana çıkaran özellik. O şampiyonluk sezonundaki bağlantıyı yakalayabilmemiz için sürekli oynamamız gerekiyordu. Redmond da çok üst düzey ve kaliteli oyuncu. Benim açımdan futbolda şöyle bakarsak kiminle oynuyorsanız onun profiline uyum sağlamanız ona adapte etmeniz gerekiyor. Çünkü yaptığınız işin parçası bu. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Redmond ile de çok iyi işler yaptık. Şimdi Rachid tekrar takıma döndü bizimle çalışıyor. Umarım bu sezon benzer sorunları yaşamaz ve o üst düzey birlikteliği yakalarız” ifadelerine yer verdi.