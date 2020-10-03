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Valentin Rosier, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı

Valentin Rosier, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Yeni transfer Valentin Rosier, siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.


Beşiktaş, Süper Lig´in 4'üncü haftasında yarın saat 16.00´da Vodafone Park'ta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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