Valerenga B - Skeid karşılaşma önü

Valerenga B ve Skeid, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Valerenga B 20 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Skeid 35 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Valerenga B, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Skeid son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 306. İddaa'da Valerenga B kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Skeid kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Valerenga B son haftadaki Ham Kam müsabasında 0-3 yenildi.

Skeid, Alta karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Valerenga B, 18 gol attı ve 19 gol yedi.

Skeid, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Skeid 13 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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