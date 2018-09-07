Valerenga B - Skeid maçı öncesi rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Valerenga B ile Skeid, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. 20 puanlı Valerenga B 11. sırada bulunuyor, Skeid 35 puana sahip ve 2. sırada. Valerenga B, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Skeid, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 306. İddaa'da Valerenga B kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Skeid kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Valerenga B önceki hafta Ham Kam mücadelesinde 0-3 yenildi.

Skeid, Alta karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Valerenga B, 18 gol attı ve 19 gol yedi.

Skeid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Skeid, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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