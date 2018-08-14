Valerenga B - Vidar düellosu

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında Valerenga B ile Vidar, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Valerenga B 15 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Vidar 15 puanda ve 13. sırada. Valerenga B, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Vidar, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valerenga B kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 4.30, Vidar sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler.

Valerenga B son hafta oynanan Fyllingsdalen maçında 1-1 berabere kaldı.

Vidar ise Floro SK maçında 5-1 yenildi.

Valerenga B, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 17 gol yedi.

Vidar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Vidar, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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