Valerenga - Rosenborg maçı heyecanı

Valerenga ve Rosenborg, 16 Eylül 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Valerenga 33 puanla 6. sırada, Rosenborg 46 puanla 1. sırada bulunuyor. Valerenga son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Rosenborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 746 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valerenga kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Rosenborg sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Valerenga son hafta oynanan Sogndal maçında 5-2 yenildi.

Rosenborg ise Odd Grenland karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Valerenga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Valerenga, kendi sahasında 16 gol attı, 11 gol yedi.

Rosenborg, dış sahada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rosenborg 13 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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