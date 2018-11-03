Valerenga - Sparta Sarpsborg maçı istatistikleri

Valerenga ve Sparta Sarpsborg, 04 Kasım 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Valerenga 37 puanla 8. sırada, Sparta Sarpsborg 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Valerenga son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sparta Sarpsborg, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'dan 562 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valerenga kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Sparta Sarpsborg sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Valerenga son hafta oynanan Sparta Sarpsborg maçında 0-3 yenildi.

Sparta Sarpsborg, Valerenga karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Valerenga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Valerenga, kendi sahasında 21 gol attı, 18 gol yedi.

Sparta Sarpsborg, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sparta Sarpsborg 16 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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