Valerenga - Tromsö maçı ne zaman?

Norveç Eliteserien maçında Valerenga ile Tromsö, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 24 puanlı Valerenga 9. sırada bulunuyor, Tromsö 26 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Valerenga, son 5 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tromsö son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 623. İddaa'da Valerenga kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Tromsö kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Valerenga önceki hafta Start Kristiansand mücadelesinde 2-1 kazandı.

Tromsö ise Valerenga karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Valerenga, 11 gol attı ve 11 gol yedi.

Tromsö, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Tromsö, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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