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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş, namağlup unvanını kaybetti, Ismael kırmızı kart gördü

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti.

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  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarını kazanırken, Aytemiz Alanysapor ile berabere kaldı ve 13 puan topladı.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    VALERIEN ISMAEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    Halil Umut Meler'in bir kararı sonrasında hakeme tepki gösteren Ismael, sarı kart görmesinin ardından Meler'i alkışla protesto edince 88. dakikada ikinci sarı kartla kulübeden ihraç edildi. Karşılaşmanın kalan bölümünü Ismael'in yardımcısı Adam David Murray siyah-beyazlı takımı idare etti.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    YENİ TRANSFERLER SİFTAH YAPTI

    Siyah-beyazlı takımın bu sezonki transferleri arasında yer alan Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarını oynadı.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    Karşılaşmaya yedek başlayan iki oyuncudan Redmond, 57. dakikada oyuna girerken, Tayyip Talha 74. dakikada Necip Uysal'ın, Tayfur Bingöl ise Berkay Vardar'ın yerine mücadeleye dahil olarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptılar.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    NECİP UYSAL'A HEM DESTEK HEM PROTESTO

    Medipol Başakşehir'in Traore ile attığı golde kaptırdığı topla turuncu-lacivertli takımın atağa çıkmasına sebep olan Necip Uysal oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. 
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    74. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakan Necip Uysal oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı tecrübeli oyuncuyu ıslıkla protesto ederken bir kısmı alkışla destek verdi.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    Siyah-beyazlı futbolcuyu kulübede ilk teselli eden isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    YÖNETİME PROTESTO

    Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimi protesto etti.
  • Valerien Ismael kırmızı kart gördü

    Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.

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