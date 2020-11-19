AA

Kartın takdimi için Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Akın, ilde 2017 yılından itibaren 176 bin çipli kimlik kartının sahiplerine verildiğini söyledi.

Akçakent Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden başvuru yapan Musa Güzel'in başvurusunun, inceleme sonucunda Türkiye genelinde 60 milyonuncu çipli kimlik kartı olduğunun belirlendiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bu kartların en önemli özelliği kolay taşınabilir, dayanıklı ve güvenilir olmasıdır. Çünkü bu kimlik kartlarının kopyalanması mümkün değildir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dağıtımına devam edilen çipli kimlik kartlarından 60 milyonuncusunun sahibi, Dulkadirli köyümüzden Musa Güzel kardeşimiz oldu. Akçakent ilçemizden başvurusunu gerçekleştirmiş. Yapılan incelemede bunun 60 milyonuncu başvuru olduğunun tespit edilmesi üzerine bunun bir hatırası olarak kimlik kartını sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarıyla birlikte takdim ediyoruz."

Vali Akın, konuşmasının ardından kimlik kartını Musa Güzel'e takdim etti.