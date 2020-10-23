Vali Aydoğdu, 2. sınıf öğrencisi Berra’ya verdiği sözü tuttu - AKSARAY

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Vali Aydoğdu, hafta sonu kent merkezinde karşılaştığı ikinci sınıf öğrencisi Berra Özdemir'in, "Vali amca sizi okulumda görmek istiyorum" talebi üzerine Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Hayati Güçlü ile birlikte okul girişinde Vali Aydoğdu'yu karşılayan Özdemir, büyük mutluluk yaşadı.Aydoğdu, Özdemir'in elinden tutarak sınıfına götürdü, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti.

Vali Aydoğdu, burada gazetecilere, söz vermenin ve verilen sözün yerine getirilmesinin önemini belirtti.Berra'nın okuluna davetine çok sevindiklerini vurgulayan Aydoğdu, "Gelip ziyaret edeceğiz diye söz verdik ve şimdi bu sözümüzü yerine getirdik. Öğrencilerimizle ve öğretmenimizle sohbet ettik. Bizim açımızdan da güzel bir anı oldu." diye konuştu.Özdemir ise Vali Aydoğdu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.