Vali Gündüzöz'den Şenyayla bölgesinin Muş'a bağlanmasına ilişkin açıklama

AA

Gündüzöz, gazetecilerin, Cumhurbaşkanının 20 Mart 2021 tarih ve 3677 sayısı kararnamesiyle Kulp ilçesine bağlı Şenyayla Bölgesi'nin Muş'a bağlanmasına ilişkin sorusuna, söz konusu düzenlemeyle Diyarbakır ile Muş arasındaki sınırın değiştiğini belirtti.

Sınır değişikliğiyle ilgili hem Diyarbakır hem de Muş valiliklerinin olumlu kanaatlerinin olduğunu aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu mülkiyet haklarını ya da kadastral durumları, yayla kullanımlarını etkileyen bir durum değil. Bu sadece kamu hukukunun uygulanması açısından ve sorumlu idarenin belirlenmesi açısından ortaya konulmuş bir sınır düzenlenmesi. Burada bilindiği gibi bizim karakolumuz var. Karakolumuz Muş ili hudutlarındaki kamu düzeninden sorumluydu. Zaten fiilen bu bölgenin güvenliğini sağlayan Muş iliydi ve coğrafi açıdan olması gereken şey norm düzlemine de yansımış oldu. Gerektiği zaman bölge komutanlıklarının ve ilgili valilerin riyasetinde karşılıklı koordineli şekilde birden fazla ille operasyon yapılabiliyor. Bu düzen yine bozulmaz. İhtiyaç halinde Diyarbakır, Bingöl ve Muş bir arada da operasyon yapar ama sonuç itibariyle asli sorumluluk alan olarak Diyarbakır'daydı, şimdi Muş Valiliği ve Muş İl Jandarmanın sorumluluk alanında. Muş, tek başına her zaman operasyon yapma kudretine, kabiliyetine sahip, donanımı yeterli ama gerektiği zaman biz farklı ilin eş güdümünde operasyon yapıyoruz ve burada da yapmaya devam ederiz. Burada bir takım yerleşimler var ama köy yerleşim yeri olarak somut, tüzel kişiliği olan insanları çok etkileyecek bir durum yok. Bu özellikle il sınırının kamu otoritesinin kim olacağı konusunda bir belirlemeden ibaret."