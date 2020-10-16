Vali Karaloğlu, Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan caminin açılışını yaptı - DİYARBAKIR

AA

Bağlar'da Mega Sanayi Sitesinde inşası tamamlanan Alişan-Meliha Ebedinoğlu Camisinin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Karaloğlu, Allah'ın evi olan camiyi açtıklarını belirterek, yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mega Sanayi Sitesi'nin yeni oluşturulduğunu ve kentin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Karaloğlu, sitede inşaatı devam eden dükkanların bulunduğunu ancak tamamlanıp işletmeye açılan dükkanlar da şu anda 2 bin kişinin üretime devam ettiğini bildirdi.

İnsanların en önemli sosyal ihtiyaçlarından birinin manevi ihtiyaçlarını giderebileceği ibadet mekanları olduğunu aktaran Karaloğlu, "Bu mekanlar elbette ki ibadet mekanı, camilerdir. Ama bu sanayi sitesinin de bir sosyal alanıdır. İnsanların gelip, işin dışında buluştukları, sohbet ettikleri, tanış oldukları da bir mekan olacak." dedi.

Karaloğlu, caminin yapımında ön ayak olan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ve ailesi ile katkı veren esnafa hayırları için teşekkür etti.Peygamberler ve Sahabeler şehri Diyarbakır'ın Anadolu'da İslamla şereflenmiş ilk şehir olduğunu vurgulayan Karaloğlu, kentte mabetlerin, camilerin yapılması, minarelerde ezanın kıyamete kadar okunmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından okunan duanın ardından cami ibadete açıldı.2 yılda tamamlanan 3 katlı caminin birinci katının Kur'an kursu ve cami müştemilatı, ikinci ve üçüncü katlarının ise ibadethane olarak hizmet vereceği belirtildi.Programa, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal da katıldı.