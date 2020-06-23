Vali konağından kırlara en şirin emanet:

AA

Kentte 3 yıl görev yapan Vali Kaymak ve ailesi, vali konağı bahçesinde bakımını üstlendikleri Maya isimli köpeklerinin yavrusu Dost'tan Ankara'ya giderken ayrılmak zorunda kaldı.Dost, Kaymak'ın kentten ayrılmasının ardından Yakakent ilçesinde yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan'a emanet edildi.Yakakent 100. Yıl Ortaokulunda müzik öğretmeni olan 42 yaşındaki Ceylan, zamanının büyük bir kısmını elektrik ve suyu olmayan kulübede, kızı ve iki köpeği ile doğada geçiriyor.15 yıllık müzik öğretmeni Ceylan, karşılaştığı yaralı sokak hayvanlarını da tedavi ettirip sahiplendiriyor.- "Dost'u bağrımıza basacağız"Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dost'un, Vali Osman Kaymak ve ailesinin kendisine emaneti olduğunu ve onu ömrünün sonuna kadar sahiplendiğini aktardı."Bu yavruyu, bakmam için bana emanet ettiler. Ben de gözüm gibi bakacağım inşallah." diyen Ceylan, Dost'un çok özel bir köpek olduğunu iyi bir eğitim aldığını vurguladı.Minik Dost'un yeni yuvasına alışma sürecinde olduğunu ifade eden Ceylan, şunları dile getirdi:"Diğer köpeklerim Aslan ve Dora ile birlikte doğada özgür olarak bakacağım ona. Uyum da sağladılar. Bugün Dost ile biz derede yüzdük, burada kırda koştuk oynadık. Şu an gayet keyfi yerinde. Dost, vali konağındaki bahçede yaşıyordu. Burada gezeceği alan geniş olacak. Doğa yürüyüşlerinde yanımızda gezecek. Organik ürünlerle bakacağız. Dost'u bağrımıza basacağız."Vali Osman Kaymak'ın kentte çok sevildiğini, insanlara, doğaya ve hayvanlara karşı çok duyarlı olduğunu ifade eden Ceylan, onun emaneti Dost'a ömrünün sonuna kadar bakacağını sözlerine ekledi.- "Dost'tan ayrılmak kolay olmadı"AA muhabirinin telefonla görüştüğü Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak ise Dost'tan ayrılmanın kendileri için kolay olmadığını söyledi.Köpekleri Maya'nın koronavirüs sürecinde doğum yaptığını anlatan Kaymak, şunları kaydetti:"Bu süreçte, Maya ve yavruları, bize can yoldaşı oldu. Konakta bizim için meşguliyet oldu. Yavrular üşümesin diye onları garaja aldık. Yavrular vesilesiyle konağın bahçesinde zaman da geçirdik. Bu yavruları hayvansever dostlara vermekle mutlu olduk. Cemil Ceylan, sosyal medyadan tanıştığımız bir arkadaşımız. Dost'u sosyal medyadan paylaşıyor. Oradan takip ediyoruz. Mutlu oluyoruz. Hayvanlar insan dostları. Onları sevmek, insanın merhamet duygularını geliştiriyor."