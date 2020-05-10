Vali Osman Kaymak'tan Ayşe ve Fatma nineye Anneler Günü sürprizi - SAMSUN

AA

Vali Kaymak ile eşi Emine Kaymak, sosyal mesafe kuralına uyarak Kılınç ve Tiriş'in Anneler Günü'nü evlerinin önünde kutladı. Anneler Günü kutlanan Ayşe ve Fatma nine, duygulu anlar yaşadı.Vali Kaymak, yaşlılara sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak "Anneler, yaşlılar, bizim baş tacımız. Onların duası çok önemli. Saygı da hürmet de onlar için. Bizim amacımız onların hayır duasını almak." diye konuştu.Yalnız yaşayan Ayşe Kılınç, kimliğe göre 122 yaşında olduğunu, yaşının büyük yazdırıldığını ifade ederek, "Allah'a şükür elim ayağım tutuyor. Tüm ihtiyacımı görüyorum." diye konuştu.Çocuklarının yanında kalan Fatma Tiriş ise ziyaretten duyduğu mutluluğu aktararak zamanının büyük çoğunluğunu ibadet ederek geçirdiğini söyledi.Ziyaretin sonunda Kaymak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü mesajını okuyarak Kılınç ve Tiriş'e çiçek ve çeşitli hediyeler ile maske, dezenfektan malzemelerinin bulunduğu çanta verdi.