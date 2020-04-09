Vali Şentürk huzurevi sakinlerine moral verdi - BİLECİK

AA

Şentürk, görüntülü görüşmede yaşlıların hatrını sordu, sağlık diledi.Onlardan sağlıkları için huzurevinden çıkmamalarını isteyen Vali Şentürk, "Sizin sağlığınız bizim için önemli, başımızın tacısınız. Sizleri yerinizde ziyaret edemiyoruz ama teknolojik olarak ulaşabiliyoruz ve görüşebiliyoruz. İnşallah bu sıkıntıyı hep beraber bertaraf edeceğiz. Sizler de orada kalarak bizlere yardımcı olacaksınız." dedi.Görüşme sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost'ta Vali Şentürk'e eşlik etti.