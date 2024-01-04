Vali Sezer: Edirne'deki göçmen hareketliliği yüzde 95 azaldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki kolluk kuvvetleri temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, Edirne'nin 2023 yılındaki asayiş ve güvenlik olayları hakkında bilgi verdi. 2023 yılına dair rakamlarda paylaşan Vali Sezer, özellikle kaçak göçmenlerle yoğun mücadele verdiklerinin altını çizdi. Emniyet, jandarma ve kara kuvvetleri ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Sezer, 2023 yılında göçmen hareketliliğinde yüzde 95 oranında azalma yaşandığını kaydetti.

'2 MİLYAR 41 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAKÇILIK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ' Edirne'nin hem Yunanistan hem de Bulgaristan'a komşu bir şehir olduğunu söyleyen Sezer, kentteki sınır kapılarındaki hareketliliğe dikkat çekti. Sezer, "Edirne'de 4 tane büyük gümrük kapımız var ve bu gümrük kapılarında da önemli ölçüde hem personel hem insan hem de araç giriş ve çıkışı söz konusu. Geride bıraktığımız 2023 yılında 5 milyon 247 bin 667 araç giriş ve çıkışı söz konusu. Yolcu sayısında da 2022'de 13 milyon 692 bin yolcu varken bu yıl 15 milyonluk yolcu giriş ve çıkışı söz konusu. Kaçakçılık olayları da yoğun şekilde denemeleri var. Burada da 574 olaya gümrük personelimiz tarafından müdahale edildi ve 2 milyar 41 milyon değerinde kaçakçılık malzemesi ele geçirildi. Burada geçen yıla göre yüzde 141 bir artış söz konusu" dedi. REKLAM

'GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİNDE YÜZDE 95 AZALMA VAR' Göçmen kaçakçılığıyla 2023 yılında yoğun mücadele verdiklerini belirten Sezer, "Sınırda kaçak geçişlerin önlenmesine hem de geri itme noktasında engellemelere yönelik olarak özellikle son 4 aydır yoğun bir çalışma söz konusu. Bu noktada da önemli tedbirler alındı. Sınır devriye noktalarında, 244 kilometrelik bir alanda yolların iyileştirilmesi noktasında çalışmalar devam ediyor. Hem emniyet hem jandarma hem de kara kuvvetleri personel sayımızda buraya takviye yapıldı. Yaklaşık 50 noktada göçmen kaçakçılığına yönelik olarak tedbirler alındı, arama noktaları oluşturuldu. Hava denetimleriyle ilgili hem İHA hem helikopter hem de cayrokopter ve dronlar görevlendirildi. 24 saat esasına göre hem karada hem de havada önemli bir denetim mekanizması oluşturuldu. Bu noktada şunu belirtmek isterim; Edirne'mizde göç olaylarında 2022 yılına göre yüzde 95 bir azalma söz konusu. Son dört ayı dikkate aldığımızda her ay yüzde 50 oranında azalan bir göçmen hareketliliği söz konusu. Şu anda göçmen hareketliliğinde yüzde 95 oranında bir azalma var. Çok büyük bir mücadele yürütülüyor, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. REKLAM

'9 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ' Kentte organize suç örgütleriyle de mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Sezer, "Organize suç örgütleriyle ilgili olarak hem yerelde hem de ulusal diyebileceğimiz çapta 9 organize suç çetesine yönelik olarak işlem yapıldı ve bunlar çökertildi. Kaçakçılıkla ilgili olarak 473 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş suçlarında da özellikle mala karşı işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 96 oranında aydınlatma söz konusu ve suç işleyip aranan şahıslarla ilgili olarak çok büyük çalışmalar yapıldı ve 3 bin 892 kişi bu aranan şahıslardan, adli makamlara sevk edilmek üzere yakalandı. Narkotik suçlarla ilgili olarak ilimiz hem sınır ili olması hem de İstanbul gibi metropol bir şehre yakın olması, özellikle uyuşturucuda ticaretten ziyade kullanıcı sayısında bir yükselme var. Bununla ilgili olarak da önemli çalışmalar yapıldı ve 1567 kişiye işlem yapıldı uyuşturucuyla ilgili. 116 kilogram kubar esrar ve adet olarak çok miktarda sentetik ecza dediğimiz uyuşturucular ele geçirildi. Bu konuda da önemli bir yol kat edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA ARTIŞ VAR' Edirne'de ölümlü trafik kazalarında da artış yaşandığını belirten Sezer, "Trafik konusunda da maalesef ülke genelinde ölümlü trafik kazalarında artış var. İlimizde de trafik kazalarında, özellikle ölümlü trafik kazalarında artış var. Bu trafik kazalarının olduğu noktalarla ilgili özel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu ölümlü trafik kazalarının ya hızdan ya da dikkatsizlikten kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle motosiklet kazalarında bir artış var. Bununla ilgili olarak özellikle kaskın kullanılması, zorunlu hale getirilmesiyle ilgili emniyet ve jandarmamız uygulamalar yapıyorlar. 2024 yılında da bu uygulamalar daha kati ve kesin hale getirilecek" dedi. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.