Vali Taşbilek'ten Gümüşhanelilere uyarı

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Vali Taşbilek, Kovid-19'la mücadele çalışmalarına ilişkin makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla ülkenin her yerinde tedbirlerin ciddiyetle alınarak belirli bir noktaya gelindiğini belirtti.İl dışında yaşayan Gümüşhanelilere seslenen Taşbilek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Lütfen olağanüstü durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akrabalarınızın, yakınlarınızın ve hemşehrilerimizin sağlığı açısından çok önemli. İhtiyaç durulmadıkça, olağanüstülük gerektirmedikçe lütfen seyahat etmeyiniz. Yerimizde kalalım, evimizde kalalım. Ülkemizin bütün insanlarıyla hep birlikte birbirimize aynı duyarlılıkla yaklaşarak bu sıkıntının üstesinden gelelim."Taşbilek, yeni tip koronavirüsün dünyada başlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanlığı organizasyonunda çok önemli tedbirler alındığına dikkati çekerek, illerde de valilerin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile İçişleri Bakanının yönlendirmeleri, tavsiyeleri ile hastalığın bulaşmaması, oluşan vakaların ivedilikle tedavi edilmesi, vatandaşların sosyal mesafeye, hijyene ve belirlenen kurallara uyması için gerekli çalışmaları ilgili ekiplerle yürüttüklerini belirtti.Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalıştıklarını vurgulayan Vali Taşbilek, "Gümüşhaneli hemşehrilerimiz bu süreçte en büyük yardımı bize gösterdi. Bizim bütün uyarılarımıza titizlikle uydular. Sosyal mesafeye uydular, evlerden çıkmadılar. Her türlü olumlu yaklaşımda bize destek oldular." diye konuştu.Vali Taşbilek, sokakların dün olduğu gibi bugün de risk taşıdığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız lütfen rehavete kapılmasınlar. Sokaklar dün olduğu gibi bugün de bizim için risktir. Evimizde kalalım, dışarı çıkmayalım, çıkmamız gereken olağanüstü durumlarda da lütfen sosyal mesafeye uyarak gerekli ihtiyaçlarımızı gidererek hemen evimizde olmak bizim için çok daha önemli. Biz kamu kurumları olarak bunun takibindeyiz." dedi.