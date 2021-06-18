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HaberlerSağlıkVali Yerlikaya: Aşı seferberliğinde rekor kırdık - Haberler
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Vali Yerlikaya: Aşı seferberliğinde İstanbul'umuz yeni bir rekor kırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün aşı seferberliğinde megakentte rekor kırıldığını ve 357 bin 134 kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı

Vali Yerlikaya: Aşı seferberliğinde rekor kırdık - Haberler
HABERTURK.COM

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul´umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran'da İstanbul´da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.

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