Vali Yılmaz Şimşek, dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerini inceledi - NİĞDE

Vali Şimşek, dün ve önceki gün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Gümüşler beldesi ve çevresindeki zarar gören tarım arazilerini gezdi, çiftçilerle sohbet etti.Şimşek, yaptığı açıklamada, ekiplerin hasar tespiti için sahada çalışma yaptığını belirtti.Çiftçinin zararının ödenmesi noktasında devletin imkanları ölçüsünde gerekli desteklerin yapılacağını aktaran Şimşek, "Bu büyük bir afet, belki yüz yılda bir gelen bir afet. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetlerden korusun. Devletimiz, çiftçimizin yanındadır. Elimizden geldiği kadar onlara destek olacağız." dedi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR