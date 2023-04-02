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Validen millete duygusal teşekkür

Koordinatör vali olarak görev yaptığı Kahramanmaraş ile ilgili bir paylaşımda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Yıllar sonra oğluma öyle büyük bir millet gördüm ki diyeceğim. Birlik beraberlik içinde gerçekten kahramanca kendi evlatlarını düşünmeden milleti için bölgesi için, burayı ayağa kaldırmak için yapılan bu mücadeleyi büyük bir gururla anlatacağım" ifadelerini kullandı

Validen millete duygusal teşekkür
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HABERTURK.COM

Koordinatör vali olarak görev yaptığı deprem bölgesi Kahramanmaraş ile ilgili bir paylaşımda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta en son 1510 yılında görülmüş büyüklükteki bir depremdi. Ancak tüm dünya açısında değerlendirdiğimizde asrın felaketiydi bu. Çünkü bu büyüklükteki bu ölçüde 550 km'lik bir alanı kapsayan 10 ili içerisine alan bir afet bilmiyoruz. Dolayısıyla BM Genel Sekreter yardımcısı bizzat bizim AFAD kriz merkezine geldiğinde dünyada böyle bir afetle böyle bir krizle başa çıkabilecek hiçbir ülke yok dedi. Şu an 5 bin personel sadece hayatı normale döndürmek için çalışıyor. Bu Elbistan için böyle. Tüm alanı gördüğünüzde muhteşem bir çalışma var. Bu çalışmalar gönüllülük esası olmadan olmaz. Ben Kahramanmaraş'ta depremle ilgili yıllar sonra çocuklarıma anlatacağım hatıra, oğlum öyle büyük bir millet gördüm ki diyeceğim. Birlik beraberlik içince gerçekten kahramanca kendi evlatlarını düşünmeden milleti için bölgesi için, burayı ayağa kaldırmak için yapılan bu mücadeleyi ben büyük bir gururla anlatacağım."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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