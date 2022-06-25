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Valilik duyurdu | 26 Haziran İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi: Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul Valiliği, Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı ve isinsiz gösteri nedeniyle 26 Haziran Pazar günü birçok yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte, 26 Haziran 2022 İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi...

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  • Valilik duyurdu | İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar: 26 Haziran 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?

    İstanbul Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan izinsiz gösteri yürüyüşü, benzeri faaliyetlere ilişkin çağrılar ve Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak olan yolları açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklama ile 26 Haziran Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak iller duyuruldu. Yarın trafiğe çıkacak sürücüler "Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Haziran 2022 trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...

     
  • Valilik duyurdu | İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar: 26 Haziran 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?

    İZİNSİZ GÖSTERİ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; sosyal medyadan yapılan izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin çağrılar nedeniyle yarın Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte, Pazar günü İstanbul'da tarfiğe kapatılacak iller listesi
  • Valilik duyurdu | İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar: 26 Haziran 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?

    Sıra Selvı̇ler Caddesi (Meşelı̇k Sokak'tan Taksı̇m Meydanı istı̇kameti)

    Taksı̇m Meydanı (büfeler önü - İstı̇klal Caddesı̇'ne bağlanan yol)

    Refı̇k Saydam Caddesı̇'nden Asmalı Mescı̇t Caddesı̇'ne gı̇rı̇ş-çıkış

    Ensı̇z Sokak (ilk Beledı̇ye Caddesi kesişimi)

    Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi)

    Sadrı̇ Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi)

    Yeni Çarşı Caddesi

    Kumbaracı Yokuşu

    Turnacıbaşı Caddesi

    Meşelı̇k Sokak

    Sadrı̇ Alışık Sokak'tan İstı̇klal Caddesı̇'ne gı̇dı̇ş istı̇kameti

    Yeni Çarşı Caddesi (İstı̇klal Caddesi keşı̇sı̇mi)

    Taksı̇m Tünel gı̇rı̇şi

    İstı̇klal gı̇rı̇şi

    Mete Caddesi

    Gümüşsuyu Caddesi

    Bı̇llurcu Sokak

    Dı̇van Kavşağı

    Kazancı Yokuşu

    Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar,

    Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar.
  • Valilik duyurdu | İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar: 26 Haziran 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?

    BİSİKLET YARIŞI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

    İstanbul Valiliği Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı nedeniyle 26 Haziran Pazar günü saat 07:00'den 13:30'a kadar trafiğe kapatılacak olan yolları açıkladı. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

     

    "Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."
  • Valilik duyurdu | İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar: 26 Haziran 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı?

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.

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