Valilikten açıklama geldi! Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul var mı?
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yurt geneli soğuk havanın etkisi altına girmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde fırtına ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, bazı illerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının beklendiği illerde öğrenci ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Aralık Cuma kar tatili olan iller listesi...
Kar tatili olan iller listesi... Kış aylarının gelişiyle birlikte kar yağışı bazı illerde etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisini arttığı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini açıklıyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi illerde okulların tatil olduğunu mercek altına aldı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, don ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
VAN OKULLAR TATİL Mİ?
27 Aralık Cuma günü Van'ın güneyi (Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray) kar yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda Van'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin henüz valilikten açıklama gelmedi.
ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?
Şırnak'ın doğusu (Beytüşşebap ve Uludere) yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda Van'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin henüz valilikten açıklama gelmedi.
BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?
ve Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda Van'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin henüz valilikten açıklama gelmedi.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi (Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray), Şırnak'ın doğusu (Beytüşşebap ve Uludere) ve Bitlis'in Hizan ilçesinde 27.12.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının, 28.12.2024 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.